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Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Sert, Nevşehir'de konuştu:

AA

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Sert, Nevşehir'de konuştu:

NEVŞEHİR (AA) - Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, asgari ücret tespit komisyonunda bütün konfederasyonların yer alması gerektiğini belirtti.

Sert, Öz Sağlık-İş Sendikası Nevşehir Şubesinin bir otelde düzenlenen 1. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Sert, sendika olarak asgari ücret konusunda gerekli çalışmaları yaparak çalışanların mutluluğuna ortak olacaklarını söyledi.

Yeni yıl için belirlenecek asgari ücretin çalışanları memnun edecek, geçim standardını iyileştirecek düzeyde olmasını dileyen Sert, şöyle konuştu:

"Hak-İş olarak bugüne kadar savunduğumuz asgari ücret tespit komisyonuna itirazımız var. Asgari ücret tespit komisyonu, sadece bir konfederasyonun değil, bütün konfederasyonların katılımıyla birlikte gerekli çalışmaları yapmalı. Çalışanlarımızın ücretlerinden dörtte biri kesilmektedir. Pandemi sürecinde zaten sağlık çalışanlarımız yeterince yıprandılar, en azından ekonominin düzlüğe çıkması, alım gücü belirli bir noktaya gelene kadar vergi oranlarının yüzde 10'a sabitlenmesi konusundaki Hak-İş'in çağrısını önemli buluyoruz. İnşallah bu çağrı gerek işverenler tarafından gerekse sivil toplum örgütleri ve hükümet tarafından olumlu bir yaklaşımla karşılığını bulmuş olur. Çalışanlarımıza bir nebze katkı sunulmuş olması bizi mutlu edecektir."

Konuşmanın ardından yapılan seçimde tek aday olan Fatih Mutlu Nevşehir Şube Başkanlığı görevine seçildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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