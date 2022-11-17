Nevşehir Belediye Başkanı Savran halkın talep ve önerilerini dinledi

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, mahallelerde incelemelerde bulunup, vatandaşlarla sohbet etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Savran, 15 Temmuz Mahallesi ve 2000 Evler Mahallesi’nde belediye ekiplerinin çalışma alanlarını inceledi.

İş yerlerini ziyaret eden Savran, esnaf ve vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Nevşehir'i daha modern bir kent konumuna getirebilmek için belediye ekiplerinin aralıksız çalıştığını belirten Savran, 2023 yılında yatırımların devam edeceğini, alt ve üstyapı çalışmalarının tamamlanmasının halkın günlük yaşamına olumlu katkılar sunacağını aktardı.

Savran'a, Başkan Yardımcısı Ersin Erol da eşlik etti.

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