NEVÜ'de kadına yönelik şiddette farkındalığı artırmak için etkinlik düzenlendi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ), "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü" kapsamında program düzenlendi.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, kadına yönelik ayrımcılık ile şiddetin önlenmesi ve bu yönde farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen etkinlik, NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Programda, Vali İnci Sezer Becel, kadına verilen değerin, her türlü fayda ve beklentinin ötesinde, insan haklarının bir gereği olduğunu belirtti.

Kadının saygınlığı ve itibarının korunması gerektiğini ifade eden Becel, "Ülkemizde kadına yönelik şiddete sıfır tolerans ilkesi ile çalışmalar çok geniş bir yelpazede kamu, sivil ve tüm tarafların kapsamlı iş birliği ve ortak çabalarıyla yürütülmektedir. Özellikle İçişleri Bakanlığımız tarafından şiddete maruz kalan kadınlarımızın güvenlik güçlerine kolayca ulaşabilmesi ve hızlı bir şekilde kendilerine yardım edilebilmesi amacındaki KADES uygulamasının kadına karşı şiddetle mücadelede önemli bir yer tuttuğunu unutmamak gerekir." ifadelerini kullandı.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin de kadına yönelik şiddetin mücadele edilmesi gereken küresel bir sorun olduğunu vurgulayarak, dünya genelinde her sosyal ve sınıfsal kesimde görüldüğünü kaydetti.

Aktekin, akademik ve idari personelin yanı sıra öğrencilerde, kadına yönelik şiddet konusunda farkındalığın artması için katkı sunmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Etkinlik, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin sunumlarının ardından sona erdi.

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