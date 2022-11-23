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Kapadokya Teknopark'ta Nevşehir'in yöresel ürünlerinden yağ üretilecek

AA

Nevşehir'de, yöresel ürünlerden üzüm, iğde ve kabak çekirdeği yağlarının gıda takviyesi olarak sağlık alanında kullanımını sağlamak amacıyla çalışma başlatıldı.

Kapadokya Teknopark'ta Nevşehir'in yöresel ürünlerinden yağ üretilecek

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, yöresel ürünlerden üzüm, iğde ve kabak çekirdeği yağlarının gıda takviyesi olarak sağlık alanında kullanımını sağlamak amacıyla çalışma başlatıldı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Dr. Öğretim Görevlisi Mürüvvet Begüm Özen tarafından üniversite bünyesindeki Kapadokya Teknopark'ta üretim tesisi kuruldu.

Nevşehir'de özellikle pekmez, şıra ve sirke yapımında kullanılan üzüm çekirdeklerinin atık olmasını önlemek için başlatılan çalışmada kabak çekirdeği ve iğde yağı üretimi de gerçekleştirildi.

Özen, AA muhabirine, çeşitli hastalıklara iyi geldiği bilinen bu üç ürünün yağlarından ortak bir karışım elde etmeyi amaçladıklarını belirtti.

Ekibiyle birlikte çalışma yürüttüğünü ifade eden Özen, bazı yağ türlerinin farklı ülkelerde sağlık alanında yaygın kullanıldığını anlattı.

Özen, çalışmasına antioksidan ve doymamış yağ açısından zengin üzüm çekirdeklerini değerlendirilmek için başladığını ancak benzerlik gösteren farklı ürünlere de yönelerek araştırma kapsamını genişlettiklerini kaydetti.

- "Soğuk sıkım ve sıfır atık projesiyle üretilecek"

Üç ürün yağından elde edilecek karışım için üzüm çekirdeğinin taze olması gerektiğini ifade eden Özen, üretimi gelecek yıl bağbozumundan itibaren gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Tesiste soğuk sıkımla ortaya çıkarılacak ürünün bazı hastalıkların tedavi sürecine destek sunacağını ayrıca vücut dengesini sağlayarak rahatsızlıkları önleyebileceğini belirten Özen, şöyle konuştu:

"Yağların faydalarının bilinmesi 5-6 bin yıla dayanmaktadır. Yağlar, içerdikleri yüksek antioksidanlar ve doymamış yağ asitleri ile faydalı oluyor. Araştırmalar, kanserden selülite rahatsızlıkların ortak yanının kişinin vücudunun pH dengesindeki bozulma olduğunu göstermektedir. Hastalara ilaç tedavisin yanı sıra yüksek doymamış yağ asidi ve antioksidanlar içeren besinler önerilmektedir. Üzüm çekirdeği yağı yüzde 85-90 doymamış yağ ve antioksidan içerir. Bu içeriğiyle vücuttaki serbest radikallerin atılmasında C vitamininden 30, E vitaminden ise 50 kat daha fazla etkilidir. Hücre yenileyici bir yağdır, kalp damar, diyabet, kanser rahatsızlıklarına fayda sağlar. Bölgemiz ürünlerinden iğde yağı günde 5 damla içildiğinde mide ve bağırsak ülserine iyi gelirken, kabak çekirdeği yağı da mesane ve prostat kanserine iyi gelir. Bu yağlarla altın orandaki karışımla elde edeceğimiz besin takviyeleri Türk gıda kodeksine uygun olarak soğuk sıkım ve sıfır atık projesiyle üretilecek."

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