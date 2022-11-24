Nevşehir'de "Öğretmenler Günü" kutlandı

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli programlarla kutlandı.

Valilik Fuaye Salonu'nda gerçekleştirilen törende, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel tarafından başarılı okul idarecilerine belge verildi.

Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat, okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler Valilik binası önündeki Atatürk Anıtı'nda bir araya geldi.

Polat'ın çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde devam etti.

Şehit Demet Sezen Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin müzik dinletisi sunduğu program, başarılı öğretmenlere İl Milli Eğitim Müdürü Polat tarafından belgelerinin verilmesinin ardından sona erdi.

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