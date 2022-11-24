Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Kurt, NEVÜ'yü ziyaret etti

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NEVŞEHİR (AA) - Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ile bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurt, rektör Aktekin'i makamında ziyaret etti.

NEVÜ ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü arasında geçen yıl imzalanan protokol gereği, üniversitelerinde her ay düzenli olarak tiyatro gösterileri sahnelendiğini belirten Aktekin, Kurt'a teşekkür etti.

Üniversite olarak, kentin sosyo-kültürel açıdan gelişimine katkı sunmak amacıyla çeşitli projeler hayata geçirdiklerini dile getiren Aktekin, "Öğrencilerimizin alanlarının dışında da kendilerini geliştirecek her türlü sosyo-kültürel faaliyetleri destekliyoruz. Nevşehirli hemşerilerimize önemli bir kültür hizmeti sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu anlamda, üniversitemizde gerçekleştirdiğiniz bu önemli kültür faaliyetiniz için şahsınız başta olmak üzere bütün Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü personeline çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kurt ise NEVÜ'deki gösteri salonunun uluslararası kalite standartlarında olmasının memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, "NEVÜ öğrencileri, personeli ve Nevşehir halkına kültür hizmeti sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Gerek etkinlik gerçekleştiren sanatçılarımızın ağırlanması, gerekse etkinliklerini gerçekleştirmeleri sürecinde NEVÜ yetkililerinin büyük desteklerini görmekteyiz." diye konuştu.

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