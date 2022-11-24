Nevşehir'de öğretmenlere fidan hediye edildi

NEVŞEHİR (AA) - AK Parti Nevşehir İl Başkanı Ali Kemikkıran, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla il merkezindeki okulları ziyaret ederek, öğretmenlere fidan hediye etti.

Kemikkıran, beraberindeki parti yöneticileri ile kent merkezindeki okullarda öğretmenleri ziyaret ederek günlerini kutladı.

Öğretmenlere fidan hediye eden Kemikkıran, gazetecilere, hem öğretmenlerin gününü kutlamak hem de daha yeşil bir kent oluşturmak amacıyla etkinliği gerçekleştirdiklerini belirtti.

Öğretmenlerin, geleceğin teminatı olan çocukları birer fidan gibi yetiştirmekte olduğunu ifade eden Kemikkıran, şunları söyledi:

"Çocuklarımızın vatana, millete faydalı olmalarını sağlayan öğretmenlerimiz bu fidanları toprakla buluşturarak ilimizi daha yeşil bir kent haline getirmemize de katkı sunacaklar. Öğretmenlik, emek, özveri ve sabır isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli bir meslek. AK Parti olarak eğitim çalışanlarımızın çalışma koşullarını iyileştirmek için birçok düzenleme yaptık. Eğitim alanında reform niteliğinde proje ve çalışmaları hayata geçirdik ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz her şeyin en iyisine layık."

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