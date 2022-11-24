Şehit öğretmen Ayşenur Alkan'ın ismi Nevşehir'de kütüphanede yaşatılacak

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

NEVŞEHİR (AA) - Suriye'nin kuzeyinden YPG/PKK'lı teröristlerce Gaziantep'in Karkamış ilçesine düzenlenen roket-havanlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Ayşenur Alkan'ın adı Nevşehir'de yaşayacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Derneği işbirliğinde Nevşehir Öğretmenevi'nde kütüphane oluşturuldu.

Terör saldırısı sonucu hayatını kaybeden şehit öğretmen Ayşenur Alkan'ın adının verildiği kütüphane düzenlenen törenle açıldı.

Vali İnci Sezer Becel, burada yaptığı konuşmada, kutsal bir meslek olan öğretmenlik vazifesini sürdürürken teröristlerin menfur saldırısıyla şehit olan Alkan'ı rahmetle andığını belirterek, kütüphanenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat da kütüphanenin oluşturulmasına destek sağlayanlara teşekkür etti.

"Şehit Öğretmen Ayşenur Alkan Kütüphanesi"nin açılış kurdelesi, Becel ve diğer katılımcılar tarafından kesildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.