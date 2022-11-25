AK Parti'den Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü mesajı

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NEVŞEHİR (AA) - AK Parti Nevşehir Kadın Kolları Başkanlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Açıklamada, AK Parti'nin, 5,5 milyon kadın üyesi, 600 bine yakın gönüllü teşkilat mensubuyla aynı zamanda güçlü bir kadın hareketi olduğu belirtilerek, AK Parti Kadın Kolları'nın kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve yaptırımların artırılması amacıyla çalıştığı kaydedildi.



Kadına yönelik şiddetin, tüm dünyanın ortak sorunu olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sadece ev içi değil, başta PKK olmak üzere tüm terör örgütlerinin kadınlara ve çocuklara yaptığı her türlü şiddetle kararlılıkla mücadele edeceğiz. Var olan çözüm önerilerimize yenilerini ekleyerek, canla başla çalışmaya devam edeceğiz. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde bir kez daha ifade ediyoruz ki, şiddet uygulayana, şiddete taraf olana, şiddet üzerinden siyaset yapana, mobing ve sözlü şiddet uygulayana, şiddeti olumlayan zihniyete karşı kadın-erkek omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz."

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