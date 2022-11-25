Nevşehir'de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinliği düzenlendi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünce, hizmet binasındaki konferans salonunda düzenlenen programda, İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Savran, programdaki konuşmasında, İçişleri Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının kadına veya insana yönelik şiddetin önlenmesi konusunda önemli çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Şiddetin hiçbir zaman çözüm olmadığını vurgulayan Savran, "Bizler toplumun bireyleri olarak, yöneticileri olarak bu konuda her türlü imkanı kullanıp toplumu eğitmeyi bir görev bilmeliyiz. Çünkü şiddeti mantıklı bulan, sebebi olduğunda şiddeti makul gören bir anlayışla şiddeti önlemek çok zor. Bir başka konu da kadına yönelik şiddet söz konusu olduğunda bunun toplumsal, sosyal bir sorun olduğunu kabul etmek, yönetimsel, siyasi bir sorun olmadığını bilmek gerekiyor." diye konuştu.

Etkinlik kapsamında, şiddet sonucu hayatını kaybeden 10 kadının fotoğrafları sergilendi.

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