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Genç girişimci tasarladığı araçlarla savunma sanayisine destek sunacak

AA

Genç girişimci tasarladığı araçlarla savunma sanayisine destek sunacak

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Nevşehir'de elektrik elektronik mühendisi Eray Sakarya, güvenlik güçlerinin mağara ve meskun mahal operasyonlarında kullanılabilecek paletli kara robotu ile taşıdığı mini dronlarla saldırı yapabilen insansız hava aracı tasarladı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi bünyesindeki Kapadokya Teknopark'ta geçen yıl TUBİTAK desteğiyle atölye kuran 24 yaşındaki Sakarya'nın, TEKNOFEST 2020'de kendi kategorisinde Türkiye birinciliği elde ettiği "Pratik5000" adlı paletli platformu, ilk testleri başarıyla tamamladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterine kazandırılması hedefiyle geliştirilen, üzerinde kamera ve gaz sensörü bulunan "Pratik5000", girdiği tünel ve benzeri alanların, ultrasonik ses dalgalarıyla 3D haritasını oluşturmanın yanı sıra alanda yanıcı gaz, tuzaklanmış patlayıcı veya saklanan kişiler olup olmadığı bilgisini anlık olarak kullanıcıya iletiyor.

Palet sistemiyle ilerleyerek yerin metrelerce altına indiğinde bile pilotla iletişimini sürdüren araç, bir engelle karşılaştığında ise dron moduna geçerek pervaneleri sayesinde havalanıyor ve engeli aşıp yeniden paletli sisteme dönebiliyor.

Sakarya'nın tasarlayıp geliştirdiği "Pratik 9000" insansız hava aracı da üzerinde taşıdığı patlayıcı yüklü birden fazla mini dronlar ile zırhsız ve hafif zırhlı araçlara saldırı gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılabilecek.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu Sakarya, AA muhabirine, güvenlik güçlerinin mağara ve meskun mahallerde teröristlere karşı yürüttüğü operasyonlara dair görselleri haber bültenlerinde izledikten sonra bu yönde çalışmaya başladığını belirtti.

TÜBİTAK desteğiyle kurduğu şirketi ve atölyesinde ürettiği her iki projenin de kendisi için gurur kaynağı olduğunu kaydeden Sakarya, tasarımlarının TSK envanterine gireceği günü heyecanla beklediğini ifade etti.

Paletli mini kara aracının güvenlik güçlerine operasyonel katkı sunacağını aktaran Sakarya, şöyle konuştu:

"Ana projemiz tünellerin üç boyutlu haritasını çıkartan bir kara aracı platformudur. Bu platform, paletlerle hareket ediyor ve aşamayacağı engelle karşılaşması durumunda dron formuna da geçebiliyor ve engeli uçarak aştıktan sonra paletlerle yeniden yoluna devam edebiliyor. Robotun arkasında bulunan mekanizma sayesinde 360 derece dönerek tünelin üç boyutlu haritasını çıkartabiliyor. Tünel içinden canlı görüntü aktarımı ile herhangi bir yanıcı gaz olup olmadığını da tespit edebiliyoruz. Tünel içindeki en önemli sorunlardan biri kablosuz iletişimin devamlılığı. Bunu çözebilmek adına robotun gövdesinin sağ ve soluna iletişim modülleri ekledik. Elektronik mıknatısla gövdeye tutunan bu modüller sinyal zayıfladığında gövdeden ayrılıyor. Böylelikle arkada kalan modüller kullanıcı pilotla iletişimin kesintisiz olarak devam etmesini sağlıyor."

- "Mini İHA'lar üzerinde 30 gramlık TNT patlatıcı taşıyor"

Türkiye'de son yıllarda büyük ivme kazanan savunma sanayisinin büyümesine katkı sunabilmek için farklı projeler üzerinde de çalıştığını anlatan Sakarya, tasarlanan ürünlerin geliştirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Ülkelerin savunma alanlarında yaygın olarak kullanma başladığı insansız hava araçlarının yeni tasarımlarla güçlenebileceğini aktaran Sakarya, şöyle devam etti:

"Dron projemiz de bir silah sistemi. Ana İHA ve mini İHA'lar var. Mini İHA'lar üzerinde 30 gramlık TNT patlatıcı taşıyor. Bunlar tünel veya meskun mahalde kör noktalara gönderiliyor, mini İHA'lar daha sonra gövdeden ayrılıyor ve karşıdaki hedefe güdümleniyor. Hedefe ulaştığında ise TNT'yi patlatıyor. Bir yıllık proje sürecinin sonuna yaklaştık ve çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. Testlerimiz de tamamlanmak üzere. Hedefimiz 2023'te projemizi ticari olarak hayata geçirmek ve TSK envanterine sunmaktır. Bu şirketi kurarken yurt dışında çalışma imkanım da vardı. Staj kapsamında Almanya'daydım ama ülkemize hizmet edebilmek ve AR-GE faaliyeti yapabilmek adına burada çalışıyoruz. Bu projeleri üretmenin gurunu yaşıyoruz."

Sakarya, TÜBİTAK'ın "Pratik5000" paletli platform için destek verdiğini, "Pratik 9000" insansız hava aracı için de destek başvurusunda bulunduklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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