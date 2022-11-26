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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kapadokya'da kar etkili oldu

AA

Kapadokya'da kar etkili oldu

NEVŞEHİR (AA) - Kapadokya'da turistler, karın etkili olduğu bölgede manzarayı fotoğraflayıp kar topu oynadı.

Nevşehir'de dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, sabaha karşı yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Turistler, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı alanda ortaya çıkan manzarayı izledi.

Bölgeyi ziyaret eden bazı turistler, beyaza bürünen vadilerde fotoğraf çekti, bazıları da arkadaşlarıyla kar topu oynadı.

Bölgenin tarihi ve doğal güzellikleri arasında gezinti yapan turistlerden Enes Yeşiller, AA muhabirine, daha önce de Kapadokya'ya geldiğini ancak karlı manzarayla karşılaşmanın farklı görsel zenginlik sunduğunu belirtti.

ABD'li turistlerden Neia Reed ise hava koşullarından dolayı bölgede balon uçuşlarının yapılamamasından üzüntü duyduğunu ifade ederek, "Burası çok güzel. Manzarayı gökyüzünden izleyemedik ama yarın arazi araçlarıyla safari turuna katılacağız." diye konuştu.

Sandra Hughes de kar altındaki peribacalarının fotoğrafını çektiğini, hayatı boyunca ilk kez böyle bir coğrafi manzarayla karşılaştığını dile getirdi.

Bölgede, hava şartlarından dolayı sıcak hava balon turları 17 Kasım'dan beri gerçekleştirilemedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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