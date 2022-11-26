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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Nevşehir'de incelemede bulundu

AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Nevşehir'de incelemede bulundu

NEVŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Nevşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Merkezi (KAÇEM) ve Kapadokya Eğitim Merkezi'nde (KAPEM) incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karaaslan, belediyenin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünde kadınlara yönelik mesleki ve hobi kurslarının düzenlendiği KAÇEM'i gezdi.

Karaaslan, burada, cam ve seramik atölyelerinde yürütülen faaliyetlerle ilgili Belediye Başkanı Mehmet Savran ile merkezin idarecilerinden bilgi aldı.

Daha sonra belediyenin Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne geçen Karaaslan, KAPEM'deki kursiyer öğrenciler ve eğitmenlerle sohbet etti.

Çocuklar ve gençler için birçok farklı branşta ücretsiz kursların düzenlendiği merkez hakkında bilgi alan Karaaslan, çocuk, genç ve kadınlar için yürütülen projelerden dolayı Başkan Savran'ı tebrik etti.

Karaaslan'a incelemeleri sırasında AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran da eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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