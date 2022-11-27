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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Baykar uçak mühendisi Tarık Kesekci kabri başında anıldı

AA

Baykar uçak mühendisi Tarık Kesekci kabri başında anıldı

NEVŞEHİR (AA) - Bursa'da geçen yıl trafik kazasında hayatını kaybeden Genç İHH gönüllüsü, Baykar uçak mühendisi Tarık Kesekci için Nevşehir'deki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Genç İHH Nevşehir Teşkilatı tarafından Taşlıbel Mezarlığı'nda gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim okundu.

Genç İHH Nevşehir İl Sorumlusu Mehmet Berat Tural, Kesekci ve beraberinde hayatını kaybeden genç arkadaşlarını rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

Kesekci'nin 26 yıllık ömrünü başarı ve iyiliklerle donattığını kaydeden Tural, "Büyük, asil ve aziz bir yürüyüşle dört yiğidimizi geçen yıl bugün toprağa vermiştik. Rabbimizin merhametiyle muamele ettiğine ve şehitler zümresine yazdığına şüphemiz yok." dedi.

Kesekci'nin yakınları ve vatandaşların da katıldığı program duayla sona erdi.

İstanbul Genç İHH'nin Bursa'da düzenleyeceği Teknoloji Kampı'na katılmak için yola çıkan gençlerin bulunduğu otomobil, 27 Kasım 2021'de İstanbul-İzmir Otoyolu Selçukgazi Viyadüğü mevkisinde M.H'nin kullandığı tıra arkadan çarpmıştı.

Kazada, İstanbul Genç İHH Başkanı ve Türk Telekom veri mühendisi Kaan Talip Tığlı (25), Genç İHH personeli Muratcan Kaya (21), YediHilal Teknoloji Takımları Sorumlusu Yusuf Taha Göktaş (22) ile Baykar uçak mühendisi ve İHH gönüllüsü Tarık Kesekci (26) hayatını kaybetmişti.

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