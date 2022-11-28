Nevşehir'de hakkında 18 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, hakkında 18 yıl 5 ay 22 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekiplerince "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 18 yıl 5 ay 22 gün hapis cezası bulunan G.M'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Düzenlenen operasyonla yakalanan G.M, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.