Nevşehir Belediyespor, Şile Yıldızspor maçının hakemi hakkında suç duyurusunda bulundu

NEVŞEHİR (AA) - TFF 3. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor, hafta sonunda Gema Polimer Şile Yıldızspor ile yaptıkları karşılaşmanın hakemi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Kulüp Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Nafiz Dirikoç'la beraber TFF 3. Lig 1. Grup'ta Nevşehir Belediyespor'un 27 Kasım Pazar günü sahasında 2-2 berabere kaldığı Şile Yıldızspor maçının hakemi Ahmet Turan Timuroğlu hakkında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Savran, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Nevşehir'in maçta 2-0 öndeyken hakemin iki penaltı, üç kırmızı kart ve 10 dakika uzatma vererek puan kaybına neden olduğunu iddia etti.

Hakemin ile karşılaşmanın şike ve bahis yönüyle araştırılmasını istediklerini belirten Savran, maçın tekrar edilmesiyle ilgili de TFF'ye gerekli girişimlerde bulunduklarını söyledi. Girişimlerinin Merkez Hakem Kurulu veya TFF'yi zan altında bırakacak bir durum olmadığını vurgulayan Savran, şöyle konuştu:

"Maçta sıra dışı olay yaşandı. Bu durum sonuçtan veya hakemden memnun olmama değil, bu, planlı ve kasıtlı olarak takımımızın 2 puanının gasp edilmesidir. Bu işin kasten yapıldığına dair ciddi bulgular var. Dosyasını hazırladık ve Başsavcılığa teslim ettik. Haftalardır maç oynuyoruz bizim burada en ufak bir olay yaşanmadı. Bu maçta da yapılan onca kasıtlı haksızlığa rağmen taraftarımız itidalli davrandı. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Biz de hakkımızı hukuk yoluyla aramaya devam edeceğiz. Bu maçı yöneten hakemin özelinde bir girişimdir. Biz 2 puanı telafi ederiz, takımımızın bu gücü var ancak derdimiz, bu şekilde davranan bir hakemin kesinlikle cezasız kalmamasıdır. Başka takımlara zarar vermemesidir. Bu şekilde davranışlar işini namusuyla şerefiyle yapan hakemlerimizi de TFF'yi de zor duruma sokar."

Savcılığa sundukları dilekçede, bahis sitelerinde bu maçla ilgili bir hareketliliğin olup olmadığının, hakemin ve ilişki içinde olduğu kişilerin hesaplarının incelenmesini de talep ettiklerini ifade eden Savran, "Bahis konusuyla ilgili bir durum olduğundan şüpheleniyoruz. Çünkü bu alelade bir hakem faciası veya hakemin kötü yönetimi değil. Bu planlı, istekli, sonucu belli bir yere getirmek amaçlıydı. Buna dikkat çekmeye çalışıyoruz. Araştırmalar sonucunda olayın netleşeceğine inanıyoruz." dedi.

Kulüp Başkanı Dirikoç da maçta çeşitli kural hatalarının tespit edildiğini, benzer hata ve kasıtlı davranışlarla ilgili hazırladıkları dosyayı TFF'ye sunduklarını kaydetti.



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