Nevşehir Belediyespor, Şile Yıldızspor maçının hakemi hakkında suç duyurusunda bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir Belediyespor, Şile Yıldızspor maçının hakemi hakkında suç duyurusunda bulundu

AA

Nevşehir Belediyespor, Şile Yıldızspor maçının hakemi hakkında suç duyurusunda bulundu

NEVŞEHİR (AA) - TFF 3. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor, hafta sonunda Gema Polimer Şile Yıldızspor ile yaptıkları karşılaşmanın hakemi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Kulüp Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Nafiz Dirikoç'la beraber TFF 3. Lig 1. Grup'ta Nevşehir Belediyespor'un 27 Kasım Pazar günü sahasında 2-2 berabere kaldığı Şile Yıldızspor maçının hakemi Ahmet Turan Timuroğlu hakkında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Savran, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Nevşehir'in maçta 2-0 öndeyken hakemin iki penaltı, üç kırmızı kart ve 10 dakika uzatma vererek puan kaybına neden olduğunu iddia etti.

Hakemin ile karşılaşmanın şike ve bahis yönüyle araştırılmasını istediklerini belirten Savran, maçın tekrar edilmesiyle ilgili de TFF'ye gerekli girişimlerde bulunduklarını söyledi. Girişimlerinin Merkez Hakem Kurulu veya TFF'yi zan altında bırakacak bir durum olmadığını vurgulayan Savran, şöyle konuştu:

"Maçta sıra dışı olay yaşandı. Bu durum sonuçtan veya hakemden memnun olmama değil, bu, planlı ve kasıtlı olarak takımımızın 2 puanının gasp edilmesidir. Bu işin kasten yapıldığına dair ciddi bulgular var. Dosyasını hazırladık ve Başsavcılığa teslim ettik. Haftalardır maç oynuyoruz bizim burada en ufak bir olay yaşanmadı. Bu maçta da yapılan onca kasıtlı haksızlığa rağmen taraftarımız itidalli davrandı. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Biz de hakkımızı hukuk yoluyla aramaya devam edeceğiz. Bu maçı yöneten hakemin özelinde bir girişimdir. Biz 2 puanı telafi ederiz, takımımızın bu gücü var ancak derdimiz, bu şekilde davranan bir hakemin kesinlikle cezasız kalmamasıdır. Başka takımlara zarar vermemesidir. Bu şekilde davranışlar işini namusuyla şerefiyle yapan hakemlerimizi de TFF'yi de zor duruma sokar."

Savcılığa sundukları dilekçede, bahis sitelerinde bu maçla ilgili bir hareketliliğin olup olmadığının, hakemin ve ilişki içinde olduğu kişilerin hesaplarının incelenmesini de talep ettiklerini ifade eden Savran, "Bahis konusuyla ilgili bir durum olduğundan şüpheleniyoruz. Çünkü bu alelade bir hakem faciası veya hakemin kötü yönetimi değil. Bu planlı, istekli, sonucu belli bir yere getirmek amaçlıydı. Buna dikkat çekmeye çalışıyoruz. Araştırmalar sonucunda olayın netleşeceğine inanıyoruz." dedi.

Kulüp Başkanı Dirikoç da maçta çeşitli kural hatalarının tespit edildiğini, benzer hata ve kasıtlı davranışlarla ilgili hazırladıkları dosyayı TFF'ye sunduklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kapadokya'da balonlar Romanya bayrağı ile uçtu
YEREL HABERLER Kapadokya'da balonlar Romanya bayrağı ile uçtu
Kapadokya Teknopark'taki firmaların cirosu yıllık 30 milyon liraya ulaştı
YEREL HABERLER Kapadokya Teknopark'taki firmaların cirosu yıllık 30 ...
Ürgüp'ün turizmine katkı sunacak "Visit Ürgüp" mobil uygulaması kullanıma sunuldu
YEREL HABERLER Ürgüp'ün turizmine katkı sunacak "Visit Ürgüp" mobil ...
Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanlar Konseyi Toplantısı sonuç bildirgesi açıklandı
YEREL HABERLER Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanlar Konseyi ...
Nevşehir'de usulsüz balık avlayan kişi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Nevşehir'de usulsüz balık avlayan kişi suçüstü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.