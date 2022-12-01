Ürgüp'te madde bağımlılığı ile mücadeleye destek yürüyüşü düzenlendi

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde madde bağımlığı ile mücadeleye destek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Ürgüp Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen etkinlikte, katılımcılar İstiklal Caddesi'nde bir araya geldi.

Öğrenci ve vatandaşlar, ellerinde çeşitli pankart ve afişlerle Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Ürgüp Ülkü Ocakları Başkanı Emirhan Zibel, buradaki konuşmasında, madde bağımlılığına karşı bilinç oluşması için çaba gösterdiklerini belirterek, "Ne yazık ki son yıllarda madde denilen illetin bağımlısı olan binlerce gencimiz bulunmaktadır. Bizler maddenin her zaman karşısında duracak ve gençliğimizin damarlarındaki asil kanı kirletmesine müsaade etmeyeceğiz. Hain madde tüccarlarının elde ettiği gelir, Mehmetçik'e kurşun olarak dönmektedir." diye konuştu.

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