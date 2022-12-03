Nevşehir Valisi Becel engelli vatandaşlarla bir araya geldi

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla kentteki sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti, engelli öğrencilerle sinema etkinliğine katıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Becel, Görmeyenler Kültür ve Birleşme Derneği, Umuda Bir Adım Tüm Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Engelliler ve Yaşlılar Derneği ile Sakatlar Derneği İl Temsilciliğini ziyaret etti.

Dernek yöneticileri ve üyeleriyle sohbet eden Becel, engelli vatandaşların hayatlarının kolaylaştırılması amacıyla yürütülen her türlü çalışmaya destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

Becel, daha sonra engelli öğrencilerle birlikte sinema salonunda bir araya gelerek, buğday tarlasında çıkan yangın sonucu vücudunun büyük bir bölümünde kalıcı yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden Serkan'ın hayata tutunma mücadelesi ve kendi gibi olan milyonlara umut olma hikayesinin anlatıldığı "Buğday Tanesi" filmini izledi.

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