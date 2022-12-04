Nevşehir'de Çin'in Doğu Türkistan politikaları protesto edildi

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NEVŞEHİR (AA) - Çin'in Doğu Türkistan politikaları, Nevşehir'de protesto edildi.

İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneği öncülüğünde, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, Tarık Kesekci Parkı'nda bir araya geldi.

Ellerinde çeşitli afiş ve pankart taşıyan grup üyelerince "Müslüman uyuma kardeşine sahip çık" sloganı atıldı.

Genç İHH İl Sorumlusu Mehmet Berat Tural, son 6 yılda yaklaşık 3 milyon Uygur'un hürriyetinden yoksun bırakıldığını belirtti.

Uygur Müslümanlarının temel insani haklarının ellerinden alındığını vurgulayan Tural, şöyle konuştu:

"Birleşmiş Milletler'de Çin’in veto engeli nedeniyle uluslar üstü bir yaptırım uygulanamıyor. BM kurumları nezdinde saha araştırmaları gerçekleştirilemiyor. İslam dünyası ve bu coğrafyada bulunan medya kuruluşları, Doğu Türkistan toplama kamplarına gereken ilgiyi göstermenin çok uzağındadır. Dün olduğu gibi, bugün ve yarın da mazlumların yanında kalmaya devam edeceğiz."



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