Nevşehir'de terör örgütü DEAŞ üyesi 2 kişi yakalandı

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de terör örgütü DEAŞ üyesi yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptıkları çalışmada, DEAŞ üyesi olduğu belirlenen yabancı uyruklu 2 şüpheliyi yakaladı.

Öte yandan, ekipler çalışma kapsamında, ikisi vize ihlali, biri ülkeye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 3 yabancı uyrukluyu gözaltına aldı.

İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, sınır dışı edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.



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