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Kapadokya'da 11 ayda 629 bin 283 turist balon turuna katıldı

AA

Kapadokya'da 11 ayda 629 bin 283 turist balon turuna katıldı

NEVŞEHİR (AA) - Kapadokya'daki en gözde aktivitelerden sıcak hava balon turuna, bu yılın ocak-kasım döneminde 629 bin 283 turist katılarak bölgenin doğal güzelliklerini kuşbakışı izledi.

Doğal kaya oluşumu ve peribacalarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi manastır, şapel ve kiliseleri ile Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'yı ziyaret eden turistler, sıcak hava balon turuna ilgi gösteriyor.

Nevşehir Valiliği, bu yılın 11 aylık döneminde sıcak hava balon turuna katılan turist sayılarıyla ilgili verileri paylaştı.

Bölgedeki balon turlarına, ocakta 15 bin 213, şubatta 16 bin 305, martta 27 bin 431, nisanda 45 bin 378, mayısta 74 bin 761, haziranda 77 bin 421, temmuzda 71 bin 300, ağustosta 88 bin 244, eylülde 85 bin 721, ekimde 89 bin 113, kasımda ise 38 bin 396 kişi katıldı.

Kapadokya'da uzun yıllar ortalamasına göre en çok turistin konuk edildiği 2019 yılında 586 bin 367, geçen yıl ise 388 bin 833 kişi bölgeyi gökyüzünden izlemişti.

Anadolu Sıcak Hava Balon İşletmecileri Derneği (ASBİD) Başkanı Mehmet Dinler, gazetecilere, Kapadokya'da balon turuna katılan turist sayısında bu yıl rekor yaşandığını belirtti.

Mevsim şartları nedeniyle aralıkta bazı günler tur etkinliği düzenlenemeyeceğini aktaran Dinler, "Ekim ayı verileri ile rekor yılımız olan 2019'un toplam yolcu sayısını geçmiştik. Kasım ayı ile bu rekor biraz daha ileri seviyeye taşındı. Aralık ayı sonunda Noel ve yılbaşı tatili dolayısıyla talep artışı yaşanacaktır. 2023 senesinden de umutluyuz, dileriz 700 bin yolcu barajını kırarak yeni bir rekor yılı olur." dedi.

Kapadokya'da müze ve ören yerlerini bu yılın ocak-kasım döneminde, 3 milyon 970 bin 909 turist gezmişti.

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