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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Domain avcıları" geliştirdikleri yazılımla firmalara hizmet sunuyor

AA

"Domain avcıları" geliştirdikleri yazılımla firmalara hizmet sunuyor

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kapadokya Teknopark'taki ofislerinde, kendilerini "domain avcısı" olarak nitelendiren genç girişimciler, geliştirdikleri yazılımla firmaların kurumsal kimliği niteliğindeki domain adlarına kolaylıkla sahip olmalarına imkan sağlıyor.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümünden 2007 yılında mezun olan Çağrı Kıyak (38) ile Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü 2009 yılında bitiren Müjdat Yıldız (40), yollarının kesişmesinin ardından yazılım konusunda birlikte çalışmaya başladı.

Kıyak ve Yıldız, merak saldıkları yazılım alanında çeşitli kurslar aldıktan sonra kendi yazılımlarını geliştirdi.

Bir süre üzerinde çalıştıktan sonra hazır hale getirdikleri yazılımla 2019 yılından beri yurt içi ve yurt dışındaki kurumsal firmalara sanal alemde hizmet sunan genç girişimciler, daha önce farklı kişilerce alınmış ve fahiş fiyatla isim sahiplerine satmaya çalışanların elinde bulunan domainleri (alan adı), asıl sahiplerine teslim edebilmek için mücadele yürütüyor.

- 3 yılda yaklaşık 7 bin domain asıl sahiplerine teslim edildi

"Domain yakalama" adlı yerli yazılıma kaydettikleri domain adlarının, taahhüt süresi dolduğundan yeniden farklı kişilerin eline geçmemesi için saniyede iki kez takip atan sistemin yakaladığı domainler ilgili kurum ve kuruluşlara teslim ediliyor.

Yıldız, AA muhabirine, yurt içinde çok sayıda kurum ve kuruluşa hizmet sunduklarını belirterek, en yoğun talebi ABD'den aldıklarını aktardı.

Domain adlarının, kurumların internetteki kimliği konumunda olduğunu dile getiren Yıldız, şöyle konuştu:

"İşimize domain avcılığı denilebilir. Dünyada günde yaklaşık 500 bin alan adı düşüyor. Bunları alan kişiler firmalara değil de kendi isimlerine kaydediyor. Biz de bu domainleri yakalayıp yurt içi ve yurt dışındaki firmalara sunuyoruz. Bizim avantajımız, program ve yazılımımızın Türkiye'de tek olması. ABD'den çok talep geliyor. Yaklaşık 7 bine yakın domaini son 3 senede alıp firmalara teslim ettik. Firma yetkilileri domainlerini kurtarmak için bize geliyor. Biz de devreye girip firmalara beli bir süre veriyoruz, alıp teslim ediyoruz."

- "Alan adlarının yakalanması pazar haline dönüştü"

Çağrı Kıyak ise firma, kurum ve kuruluşların adlarını taşıyan domainlerin internet ortamında sahip olan kişi veya kişilerin bu adresleri firmalara çok yüksek fiyatlar karşılığında satmaya çalışmalarının mağduriyet doğurduğunu kaydetti.

Yazılımla ilgilenmeye başladıklarında bu konuda bir açık olduğunu fark ederek yazılım geliştirdiklerini anlatan Kıyak, "Alan adlarını kaybeden firmalar bize ulaşıyor. Alan adlarının yakalanması pazar haline dönüştü. Fahiş fiyatlara satmaya başladılar. Biz uygun şekilde bunu sağlayıp başka firmaların kötü amaçlı alımlarını engellemek için hizmet sunuyoruz." diye konuştu.

- "Alan adı firmanın kimliğidir"

Son dönemde Türkiye'de daha önce firma belgeleri ibraz edilerek alınabilen "com.tr" uzantılı alan adlarının genel satışa açıldığını, bu kapsamda da firma, kurum ve kuruluşların sorun yaşamaması için sisteme "com.tr"nin de dahil edileceğini anlatan Kıyak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Alan adı firmanın kimliğidir. Adresiniz veya telefon numaranız değişebilir ama alan adı firmanın her şeyidir. Dünya üzerindeki rakiplerimizden önce almaya çalışıp müşterilerimize teslim ediyoruz. Alan adı serbest konuma geldiği an en hızlı takip yapan firma bunu yakalıyor. Bizden önce ABD'li bazı firmalar alan adlarını alıp yüksek fiyatlara satıyordu. Şimdi özellikle yurt içindeki birçok firmanın bu yöndeki hizmetini biz sağlıyoruz."

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