Nevşehir marketlerde fahiş fiyat denetimi yapıldı

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de zabıta ekipleri, marketlerde temel ihtiyaç malzemelerine yönelik denetim yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekipleri, marketlerde gıda maddeleri başta olmak üzere çeşitli tüketim malzemelerine yönelik kontrollerini sürdürüyor.

Kent merkezindeki marketlerde çalışma yapan ekipler, ürünlerin raf ve kasa fiyatları ile gramaj ve son tüketim tarihlerini inceledi.

Market arabasına aldıkları ürünlerin fiyatlarını not alan ekipler, daha sonra kasa fiyatlarını karşılaştırarak tutanak tuttu.

Usulsüzlük belirlenen marketlerle ilgili hazırlanacak tutanakların Ticaret İl Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.

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