Nevşehir'de "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" kutlandı

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

Ahiler Kalkınma Ajansı Konferans Salonu'ndaki etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, programdaki konuşmasında, insan onurunu korumanın ve insanın yaratılıştan gelen haklarını kullanmasını sağlamanın, Türk tarihinin yüzyıllardır süregelen ortak değeri olduğunu belirtti.

Becel, Türkiye'nin, temel insan haklarından yoksun durumda bulunan tüm dünya milletlerine sahip çıkarak küresel ölçekte bu hassasiyeti sergilediğini kaydetti.

Dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye'nin yaşanan ihlallere karşı tepki koyduğunu ve gerekli adımları attığını ifade eden Becel, "Devletimiz, insan hakları alanında atılan adımları her daim daha ileri götürmek yönünde çalışmalarını tüm hızıyla sürdürmektedir." dedi.

Program, Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerince oratoryo ve şiir dinletisinin ardından sona erdi.



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