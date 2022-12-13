NEVÜ'de sanatsal cam sergisi açıldı

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Betül Aytepe Serinsu, sanatsal cam sergisi açtı.

NEVÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Serinsu tarafından hazırlanan sergi, NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki Sanat Galerisi'nde düzenlenen törenle açıldı.

Törende konuşan Serinsu, Birleşmiş Milletler Genel Kurul kararıyla 2022 yılının "Uluslararası cam yılı" kabul edildiğini, dünyada ve Türkiye’de cam alanında çeşitli sanatsal etkinlikler gerçekleştirildiğini belirtti.

Sergide yer alan eserlerinin atık camların değerlendirilmesiyle ortaya çıktığını aktaran Serinsu, "Geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik kavramını sanatsal bir bakış açısıyla sanatseverlere sundum. Sergide 33 farklı cam çalışmam yer almaktadır. Eserler, camın farklı tasarımlarda kestikten sonra fırında 850-900 derecede pişirilmesiyle elde edildi." dedi.

Açılış kurdelesini kese NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ve diğer katılımcılar sergiyi gezdi.

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