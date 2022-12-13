Nevşehir'de gastronomi alanında yarışacak öğrenciler jüri önüne çıktı

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de aşçılık bölümü bulunan liselerin öğrencileri, katılacakları "19. Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali" öncesi deneme sunumu gerçekleştirdi.

Kapadokya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen programda, Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) ve Dünya Şefler Birliği (WACS) işbirliğiyle düzenlenecek festivale "Gençler" kategorisinde katılım sağlayacak öğrenciler okul mutfağında çeşitli yemek ve tatlılar hazırladı.

Danışman öğretmenler nezaretinde hazırlanan lezzetler, İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat ve okul idarecilerinden oluşan jürinin beğenisine sunuldu.

Hazırlanan yiyecekleri tadan Polat ve katılımcılar, tam not verdikleri öğrencilere başarı diledi.

Polat, gazetecilere, öğrencilerin okulda teori ve pratik olarak aldıkları eğitimle başarılı aşçılar olacaklarına inandığını belirterek, "İlimizdeki vizyonu geliştirmek amacıyla yaptığımız planlama ile bu ay içinde gastronomi lisemizin açılışını yapacağız. Öğrencilerimizi gastronomi alanında yetiştirmek istiyoruz. İstanbul'da yapılacak yarışmaya üç okulumuzdan 12 öğrencimiz katılacak kendilerine başarı diliyorum." dedi.

Öğretmenlerden Rahşan Deniz de öğrencilerin okulda öğrendiklerinin yanı sıra Kapadokya'daki otellerde staj yaparak tecrübelerini geliştirme imkanı bulduklarını söyledi.

Mezuniyetlerinin ardından istihdam konusunda problem yaşamadıklarını kaydeden Deniz, "Öğrencilerimiz donanımlı atölyelerimizde eğitimlerini alıyorlar. Okul olarak gastronomi turizmi için çok gelişmiş elemanlar yetiştiriyoruz." diye konuştu.

Festivale katılacak öğrencilerden Kerem Kuzey, çocukluk hayali aşçılık konusunda kendini geliştirmek istediğini, iyi bir aşçı olmayı amaçladığını ifade etti.

Kategorisinde lider olacağına inandığını dile getiren Kuzey, "16 yaşındayım ve ilk defa bir yarışmaya katılacağım. Heyecanım dorukta. Yemek benim için tutku, o yüzden bu okulu seçtim. Hayallerimin peşinde ilerliyorum." dedi.



Öğrencilerden İlayda Önal ise yarışmada iyi bir derece elde etmeyi hedeflediğini ve ileride lezzetleriyle tanınmış bir aşçı olmak istediğini kaydetti.

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