Nevşehir'de 20 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması kapsamında, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, "yağma", "silahla tehdit", "eğitim öğretime engel olma" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından yargılandığı davalarda hakkında 20 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası verilen firari hükümlüyü kent merkezinde yakaladı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.