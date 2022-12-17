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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kapadokya'nın Japon gelini 18 yıldır turizme katkı sunuyor

AA

Kapadokya'nın Japon gelini 18 yıldır turizme katkı sunuyor

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yaşayan Japon gelin Yoko Saymaz, kurduğu turizm acentesi aracılığıyla ülkesinden getirdiği turistlere Kapadokya'yı tanıtıyor.

Ülkesinde müzik sistemleri üzerine çalışırken 2002 yılında turist olarak geldiği Ürgüp'te tanıştığı turizmci ile 2004 yılında hayatını birleştiren 54 yaşındaki Yoko, aynı yıl turizm sektörüne başladı.

Yoko, bir süre sonra eşinden ayrılsa da ilçede yaşamaya devam etti.

Hizmete açtığı acente adına turizm fuarları ve sosyal medyada yaptığı çalışmalarla ülkesi ve farklı yerlerdeki Japonları Kapadokya'ya taşıyan Yoko, yaşadığı ilçede samimi tavırları ve güler yüzüyle sempati topluyor.

Yoko, AA muhabirine, yıllar önce ziyaret için geldiği Kapadokya'ya aşık olduğunu ve ömrünün kalan kısmını burada geçirmek istediğini belirtti.

- "Mezarımın bile burada olmasını istiyorum"

Tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle Kapadokya'nın nadide bir turizm merkezi olduğunu, bölgenin tanıtımına katkı sunmak için 18 yıldır turizm alanında faaliyet gösterdiğini anlatan Yoko, kaldığı süreçte Türkçeyi de öğrendiğini belirtti.

Türklerle Japonlar arasında geçmişten gelen dostluğun yanı sıra kültürel olarak da birçok benzerlik bulunduğunu ifade eden Yoko, "4 yıldır Japonya'ya gitmedim, 'gitsem ne yapacağım' diyorum. Burada yaşamak daha güzel. Akrabalarım ve arkadaşlarımla iyi vakit geçiyor. Mezarımın bile burada olmasını istiyorum." dedi.

Japonlar için İstanbul ve Kapadokya'nın en gözde turizm destinasyonları olduğunu anlatan Yoko, yaptığı tanıtımlarla bölgeye gelen halkına rehberlik hizmeti sunduğunu aktardı.

- "Japonlar Kapadokya'yı çok seviyor"

İleriki günlerde Türkiye'den de Japonya'ya turist götürmeye başlayacağını, bu yönde gelen taleplere göre planlama yaptığını belirten Yoko, şöyle konuştu:

"Japonya'da müzik dünyasında çalışıyordum, turizmle hiç alakam yoktu. Kendimi Türkiye'nin reklam yüzü gibi hissediyorum. Kapadokya'nın güzel olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Bu sayede geniş kitlelere duyuruluyor. Türkiye'de ne yapmak istersiniz diye soruyorum, yer ve mekanları tavsiye ediyorum. Japonlar Kapadokya'yı çok seviyor. Hayatta kesinlikle yapılması gerekenlerden biri Kapadokya ziyaretidir. Türkiye'ye Japon turist kısa süreli bile gelse mutlaka bu seyahatine İstanbul ve Kapadokya dahil edilir. Ülkemden herkes gelmek istiyor. Japonlar çok gezgin ve özellikle Türkiye'ye aşıktır. Türkiye ile Japonya arasındaki dostluk dolayısıyla ziyaret etmeyi hayal ettikleri ülke Türkiye'dir. Burada yaşarken Japonya'ya gitmek isteyenlerle karşılaşıyorum. Onun için Japonya turu gerçekleştirmek istiyorum. Bu turu küçük gruplarla önümüzdeki yıl nisanda yapmayı planlıyorum."

- İlçe halkı Yoko'yu bağrına bastı

İlçedeki turizmcilerden Aziz Güzelgöz de uzun zamandır tanıdığı Yoko'yu hemşehrileri gibi gördüklerini belirterek, "İnsan ilişkileri benden daha iyi. İnsanlarla çok güzel diyalog kuruyor. Biz de bundan mutluluk duyuyoruz. Kendisini Kapadokya'nın turizm elçisi gibi görüyoruz." diye konuştu.

İlçe esnafından Tahir Özgel ise zaman zaman turizm alanında işbirliği yaptıkları Yoko'nun ilçedeki turizmcilere de fayda sağladığını söyledi.

Özgel, ilçedeki iş yerlerine gelen Japon turistlerle diyalog kurması için sık sık kendisinden destek aldıklarını da sözlerine ekledi.


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