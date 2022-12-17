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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Nevşehir pomzası" coğrafi işaretle tescillendi

AA

"Nevşehir pomzası" coğrafi işaretle tescillendi

NEVŞEHİR (AA) - "Nevşehir pomzası", Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Bims Sanayicileri Derneği'nden (BİMSADER) yapılan yazılı açıklamaya göre, coğrafi işaret başvurusu yapılan "Nevşehir pomzası"nın tescil süreci tamamlandı.

İnşaattan kozmetiğe, savunma sanayisinden tarıma kadar geniş kullanım alanına sahip pomza madeni, BİMSADER'in girişimleri sonucu coğrafi işaret aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BİMSADER Başkanı Serhat Sonugelen, coğrafi işaret tescil belgesinin hayırlı olmasını temenni etti.

Dünyadaki pomza madeni rezervinin yaklaşık yüzde 50'sinin Türkiye'de bulunduğunu belirten Sonugelen, Türkiye'de pomzanın, Nevşehir, Bitlis ve Kayseri başta olmak üzere çeşitli yörelerden elde edildiğini kaydetti.

Çeşitli sektörlerde kullanılan madenin kentte istihdam ve ekonomiye katkı sunduğunu aktaran Sonugelen, "Önemli bir madenin coğrafi işaret tecilinin derneğimiz adına gerçekleştirmenin sevinci içindeyiz. Bims ve pomza sanayicisi her zaman olduğu gibi şehrimize değer katmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Volkanik faaliyetler sonrasında oluşan, süngerimsi yapısından dolayı "sünger taşı", “köpük taşı", "ponza taşı" ve "lav taşı" olarak da adlandırılan hafif kayaç, ülkenin çeşitli noktalarındaki çok sayıda işletme tarafından çıkarılarak farklı sektörlerde kullanıma sunuluyor.
Pomza, inşaat sektöründe blok, sıva ve harç kumu olarak, çatı ve dekoratif kaplamada ve izolasyon dolgusu yapımında kullanılıyor.

Özellikle binaların ısı, ses ve yangın yalıtımında kullanılan pomza, ısıtma ve soğutma giderlerinde enerji tasarrufu sağlaması nedeniyle de tercih ediliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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