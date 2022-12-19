Kapadokya'da iki beldeyi birbirine bağlayan yol ulaşıma açıldı

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Ortahisar ile Göreme beldelerini birbirine bağlayan yol, törenle ulaşıma açıldı.

Kara yolunun Ortahisar girişinde gerçekleştirilen törende konuşan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, yolun Kapadokya'daki tarihi ve kültürel değerlerin korunması amacıyla yapıldığını belirtti.

Uzun yıllardır kullanılan, trafiğe kapatılacak mevcut yolun doğal varlıklara zarar verdiğine dikkati çeken Becel, "Bu yol aslında Kapadokya'nın UNESCO Kültür Mirası Listesi'ndeki Açık Hava Müzesi'nin de korunmasına hizmet etmiş olacak. Mevcut yol, Göreme Açık Hava Müzesi'nin ortasından geçiyordu ve ağır vasıtaların geçişi oraya zarar vermekteydi. Kapadokya'nın korunmasına yönelik ciddi bir adımın gerçekleştirilmiş olduğunu ifade etmek isterim." dedi.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz de yolun yapılmasıyla Ortahisar beldesine doğal gaz hattının da ulaştırıldığını ifade ederek, "Bu hep istenen bir yoldu. Kapadokya'nın kazanmış olduğu bir yol oldu. Burası turistlerin yaya olarak da kullanacağı, doğal güzelliği seyredeceği güzel yerlerden birisi olacak. Kapadokya'nın en güzel kazanımlarından ve hepimizin gurur duyacağı bir yol oldu." diye konuştu.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe ise yolun 21 milyon 650 bin liraya mal olduğunu kaydetti.

Duaların ardından 2,2 kilometre uzunluğundaki yol, kurdele kesilerek hizmete açıldı.

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