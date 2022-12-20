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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turistler, beyaz örtüyle kaplanan Kapadokya'ya hayran kaldı

AA

Turistler, beyaz örtüyle kaplanan Kapadokya'ya hayran kaldı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışının ardından, turizm merkezi Kapadokya'daki peribacaları beyaz örtüyle kaplandı.

Kapadokya'da, yüksek kesimlerde etkisini daha çok gösteren kar, Ürgüp ilçesi ile Uçhisar ve Ortahisar beldelerindeki turistik alanları beyaza bürüdü.

Bölgeyi ziyaret eden turistler, peribacaları ve doğal kaya oluşumları arasında gezinti yapıp manzarayı seyretti.

Ürgüp'teki Üç Güzeller Mevkisi'nde gözlem dürbünlerinden doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri izleyen turistler, Uçhisar beldesinde Güvercinlik Vadisi'ndeki kuşlara yem verdi.

Seyir alanındaki tezgahlardan yem alan turistler güvercinlerin renk kattığı vadide fotoğraf çektirdi.

Hong Konglu turist Kain Chu, AA muhabirine, iki günlük gezi için geldiği Kapadokya'da karşılaşmayı beklemediği kar yağışının kendisi için sürpriz olduğunu belirterek, "Daha önce kar gördüm ancak burada gerçekten büyülü bir manzara oluştu. Bir gün daha buradayım, başka yerleri görmeyi çok istiyorum." dedi.

Hindistanlı Varan Sivaprasad ise ailesiyle Türkiye'deki farklı yerleri ziyaret ettikten sonra Kapadokya'ya geldiğini, bölgenin ilginç manzarasının kar yağışının da başlamasıyla hayranlık uyandıran bir görünüme kavuştuğunu söyledi.

Çok merak ettiği Kapadokya'yı uzun zamandır görmek istediğini dile getiren Sivaprasad, "Kapadokya'da tahmin ettiğimden fazlasını gördüm. Burası çok güzel bir yer. Aslında balon turuna katılmak amacıyla gelmiştik ama hava şartlarından dolayı balonlar uçmadı. Yine de Kapadokya'daki bu güzellikleri görüp hissetmek eşsiz bir deneyim oldu." diye konuştu.

Yabancı turistlere bölgeyi gezdiren turist rehberi Asım Çiftçi de Kapadokya'nın geniş coğrafyasıyla alternatifi olmayan bir manzara sunduğunu, bunun da turistler için cezbedici olduğunu ifade etti.

Bölgede kış döneminde de turizm hareketliliğinin sürdüğünü aktaran Çiftçi, "Hem bizim hem de ziyaretçilerimiz için mükemmel bir görüntü ortaya çıktı. Her mevsimin bir güzelliği var, Kapadokya her mevsim ayrı bir güzel. Kapadokya bütün sene turizm potansiyeline sahip. Bu eşsiz güzelliği ile bundan sonra da ilgi görmeye devam edecektir." diye konuştu.

Meteoroloji verilerine göre, bölgedeki kar yağışı akşam saatlerine kadar yer yer etkili olmaya devam edecek.


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