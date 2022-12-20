Nevşehir'de 5 yabancı uyruklu sınır dışı edilecek

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 5 yabancı uyruklunun sınır dışı edileceği bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İl Göç İdaresi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, göçmen kaçakçılığı kapsamında faaliyet gerçekleştirdi.
Bu kapsamda, ülkeye yasa dışı yolla girdiği tespit edilen 5 yabancı uyruklu yakalandı.
İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, sınır dışı edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.