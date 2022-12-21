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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kapadokya'daki tesisler 2023'e dolu girecek

AA

Kapadokya'daki tesisler 2023'e dolu girecek

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Yeni yılı Kapadokya'da karşılamak isteyen yerli ve yabancı turistlerin taleplerini karşılamaya çalışan tesislerde doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı.

Yılın 11 aylık döneminde 3 milyon 970 bin 909 turistin müze ve ören yerlerinde ağırlandığı Kapadokya'da 2022 yılı ziyaretçi yoğunluğu ile uğurlanacak.

Dünyanın çeşitli yerlerinden ve yurt içinden yapılan rezervasyonla yüzleri gülen turizmciler, yılbaşı gecesine özel eğlence programları düzenleyecek.

Yılın son günlerini bölgede geçirecek olan turistler, arazi araçları ve atlarla düzenlenen etkinliklere katılarak keşfe çıkacakları vadileri, sıcak hava balonlarıyla gökyüzünden de izleyebilecek.

Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarının masalsı görüntüsünü ışıklandırma yaparak renklendirecek olan konaklama tesisleri, bölgeye özgü kayadan oyma mekanlarda çeşitli eğlence etkinlikleri gerçekleştirecek.

Bölgedeki eğlence ve konaklama tesislerinde görevliler, yeni yılı coşkuyla karşılamak isteyen konuklar için süsleme çalışmalarına devam ediyor.

- Tesislere yerli ve yabancı konuklar ilgi gösteriyor

Bölgedeki bir otelin müdürü Murat Canpolat, AA muhabirine, otellerin rezervasyon taleplerini karşılamakta güçlük çektiğini belirterek, "Telefonlarımız susmuyor diyebiliriz. Yerli ve yabancı misafirlerden çok yoğun talep var. Otel olarak dolduk. Her mecrada dolu olduğumuzun görülmesine rağmen arayanlar yine de çok oluyor. Yüzde 50 yabancı yüzde 50 yerli misafirimiz var. Konuklarımızın yılbaşında Kapadokya'yı tercih etmelerinin en büyük nedenlerinden biri kar beklentisi." dedi.

Ürgüp ilçesindeki bir otelin sahibi Mehmet Toybıyık da bölgede konaklama tesislerinin bir kısmında yılbaşına özel etkinlik düzenleneceğini, program yapılmayan tesislerdeki misafirlerin eğlence mekanlarındaki programlara katılabildiğini anlattı.

Yılbaşı dolayısıyla 26 odalı otellerinin günler öncesinden dolduğunu aktaran Toybıyık, "Kapadokya'da 5-6 yıl öncesine kadar nisanda sezon başlar ekim sonunda biterdi. Son yıllarda ekimden mart sonuna kadar da doluluk oluyor. Bayram ve yılbaşı tatillerinde bu oran yüzde 100'e ulaşıyor." diye konuştu.

Kapadokya Turizm Bölgesi Alt Yapı Hizmet Birliği Meclis Üyesi ve Especial Group Genel Koordinatörü Abdullah İnal ise bölgede 2022'nin tüm zamanların en çok turist ağırlanan yılı olduğunu, yılbaşındaki ilginin 2023'e de güzel bir başlangıç yapılacağı anlamına geldiğini ifade etti.

Yeni yıla bölgede girecek yerli ve yabancı konukların gündüzleri de katılabilecekleri sıcak hava balon turu başta olmak üzere çeşitli hizmetlerden faydalanabileceklerini dile getiren İnal, şöyle konuştu:

"2023'e geçerken yılbaşında Kapadokya'da yoğunluk olacak. Otellerde gala programı, canlı müzik gibi insanları eğlendirecek aktiviteler mevcut. Yabancı misafirlerimiz ağırlıklı olarak Meksika, Brezilya, Kolombiya gibi Latin ülkelerinden geliyor. Kapadokya'ya ulaşım kolay olduğu için yılbaşında her sene tercih edilen bir lokasyon oluyor. Güney sahilinde otellerin çoğu sezonu kapattı ama Kapadokya'daki tüm oteller 12 ay açık olduğundan misafirlerimiz bölgeyi tercih ediyor. Kapadokya'da 500'e yakın otel bulunuyor."

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