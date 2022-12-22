Nevşehir Belediye Başkanı Savran, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Savran, 3 kategorideki fotoğraflar arasında tercihini yaptı.

Savran, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Görev tamam", spor kategorisinde Arife Karakum'un "Paylaşılamayan", çevre-yaşam kategorisinde ise Mahmut Serdar Alakuş'un "Sen aydınlatırsın geceyi" fotoğraflarına oy verdi.

Savran, AA'nın haber ve haber fotoğrafçılığı alanında önemli bir değer olduğunu belirtti.

Yılın fotoğrafları seçkisine oy vermekten onur duyduğunu kaydeden Savran, "Gelişen teknolojik çağ ile birlikte haberin hazırlanması, sunulması ve muhatabına ulaştırılması da aslında çok değişti. Anadolu Ajansı da hızlı bir değişim göstererek çağa ayak uyduran kıymetli bir ajans oldu. Tüm çalışanlarını tebrik ediyorum." dedi.

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