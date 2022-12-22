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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir'den kısa kısa

AA

Nevşehir'den kısa kısa

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, esnafı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Savran, kentin farklı noktalarında belirli aralıklarla vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinliyor.

Kent sakinlerinin belediyenin çalışmalarıyla ilgili düşüncelerini alan Savran, yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi veriyor.

Mustafa Parmaksız Caddesi'nde belediye ekiplerince yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Savran, vatandaşlarla ve esnafla bir araya gelip sohbet etti.

- CHP İl Başkanı Gülmez görevinden istifa etti

CHP Nevşehir İl Başkanı Kamil Gülmez, 2023 yılında yapılacak genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Gülmez, parti binasında düzenlediği toplantıda, 2015 yılından beri görevini onurla sürdürdüğünü belirterek, görev süresince kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Görev süresi boyunca il genelindeki tüm ilçe, belde ve köylere sürekli ziyaretlerde bulunarak halkın sorunlara çare üretmek için gayret gösterdiklerini vurgulayan Gülmez, "Büyük bir onur ve şerefle yaptığım il başkanlığından istifa ediyorum. Allah nasip ederse milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulunacağım. Nevşehir'imizin güzel insanlarına milletvekili olarak hizmet etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

- NEVÜ'de söyleşi düzenlendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ) "Bir Erasmus Hikayesi" adlı söyleşi programı düzenlendi.

NEVÜ Fen Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Zeynep Korkmaz Konferans Salonu'ndaki program, Matematik Kulübü ile Uluslararası İlişkiler Ofis yetkililerinin işbirliği ile gerçekleştirildi.

Uluslararası İlişkiler Ofisi yetkililerinden Şükrü Aydın, Erasmus başvuru ve program süreçlerini anlattı.

Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zarife Zararsız ise lisans eğitimini aldığı İsveç Linnaeus Üniversitesi'nde öğrenci olarak geçirdiği dönemdeki deneyimlerini paylaştı.

Yurtdışı tecrübesi ve eğitim fırsatlarından yararlanmanın sağladığı faydaları anlatan Zararsız, Erasmus+ programlarının, yararlanan öğrencilere yeni ufaklar kazandıracağını belirtti.

Soru ve cevap bölümünün ardından, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ensar Çetin, konuşmacılara teşekkür belgesi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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