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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzman turist rehberlerinden yeni meslektaşlarına "tecrübe" aktarımı

AA

Uzman turist rehberlerinden yeni meslektaşlarına "tecrübe" aktarımı

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Türkiye'yi ziyaret eden turistlere, tarihi, kültürel ve doğal güzellikler konusunda daha nitelikli bilgiler aktarılması amacıyla çalışma başlatan Nevşehir Rehberler Odası (NERO), mesleği uzun yıllardır sürdüren rehberlerin tecrübelerini yeni meslektaşlarına aktarması amacıyla eğitim ve anlatım etkinlikleri düzenliyor.

Meslekte üç yılını doldurmamış rehberlerin, yabancı konuklara gezip gördükleri yerleri en iyi şekilde anlatabilmelerini sağlamayı amaçlayan NERO tarafından oluşturulan akademide, yeni rehberlere ücretsiz teori ve pratik eğitimler veriliyor.

Yaklaşık 10 ay önce kurulan akademinin etkinlikleri kapsamında, uzman rehberlerce Türkiye'nin çeşitli turizm destinasyonlarında verilen saha eğitimleri ile yeni rehberlerin nitelik ve bilgi dağarcıklarının artırılması hedefleniyor.

NERO Başkanı Özay Onur, AA muhabirine, NERO'nun yetki alanındaki farklı şehirlerde çalışan rehberlerin mesleklerini başarılı şekilde icra edebilmelerine imkan sunmak istediklerini belirtti.

Türkiye'nin her yöresinde birbirinden değerli turizm merkezleri bulunduğunu, meslekte yeni olan rehberlerin tüm mekanlarla ilgili bilgi sahibi olması gerektiğini dile getiren Onur, şunları kaydetti:

"Amacımız, mesleğe yeni başlamış rehberleri tecrübeli rehberlerle eşit seviyeye getirmek. NERO Akademi seminer ve saha eğitimleri devam edecek. Meslekte teoriler, pratiğe döküldüğünde farklılık olabiliyor. Bilgi var ama nasıl anlatacağını bilmeyebiliyor, biz yöntem öğretiyoruz. Hep vurguladık, dil bilmeyen rehber olmaz. Ülkemize gelen misafirlerin ilk gördüğü kişiler rehberlerdir. Rehberlerin, konuklarına en iyi şekilde anlatması ve vatanını en güzel şekilde temsil etmesi gerekiyor. Biz de bunun çabası içindeyiz."

Meslekte 30 yılı geride bırakan profesyonel turist rehberi Mustafa Uysun da tüm rehberlerin birlikte gezdiği turistlere bilgi aktarabilmek için yeterli birikime sahip olması gerektiğini vurguladı.

Bilginin paylaşılmasının güzellikler ortaya çıkardığını ifade eden Uysun, "Okullarda birçok eğitim veriliyor ama sahadaki en büyük olay bilgileri rahatlıkla aktarabilmek. Gezdirdiğiniz misafirlere birkaç saat içinde bütün bilgileri aktarmanız gerekiyor. İnsanlar burada donanımlı rehberlerle gezdiğinde dönüşü olumlu yansıyacaktır. Günümüzde bilgiye erişmek çok kolay hale gelirken karmaşa da karşımıza çıktı. Meslekte kıdemli olanların bilgilerinden faydalanmak yeni arkadaşlar için faydalı olacak." dedi.

Mesleğe yeni başlayan rehberlerden Süleyman Yazgı ise 2023 turizm sezonu itibarıyla ilk gruplarını ağırlamaya başlayacağını belirtti.

Kapadokya'nın önemli turistik merkezlerinden Tokalı Kilisesi'ndeki saha eğitimlerine katıldığını kaydeden Yazgı, "Çocukluk hayalim olan Kapadokya'da turist rehberliği yapmak adına rehberliğe başlıyorum. İkonografi geniş bir alan. Bizans ikonografisini anlayabilmek kıymetli. Göreme beldesinde bir kilisede bu eğitimi almak çok önemli. İkonografiyi bilmeyen Kapadokya'da rehberlik yapamaz. Etkinliğin büyük kıymeti uzmanlaşmış kişileri dinlemek." diye konuştu.

Meslekte ilk yılını geride bırakan Hatice Huylu ise eğitimi, kendilerini geliştirmek ve bilgileri yenilemek adına önemli bulduğunu dile getirerek, ​​​​​​​"Bölgemiz kültür açısından çok zengin bir yer. NERO sayesinde yeni bilgiler alıyoruz. Misafirlerimize Türkiye'yi daha iyi anlatabilmemiz için faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu kapsamda, Konya, Kayseri gezimiz oldu. Uzun yıllardır meslekte yer alan arkadaşların bile bilmediği vadilerde yürüyüş etkinliklerine katıldık. Bu çalışmalar bize hem heyecan katıyor hem de mesleğe olan aşkımızı artırıyor." ifadesini kullandı.


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