Nevşehir'de minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de minibüsle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sümer Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde 06 HP 4846 plakalı otomobille 50 AAD 633 plakalı minibüs, Karabacak Çeşmesi Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada sürücülerle araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.



Bu arada, kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.