Nevşehir'de tüfekle havaya ateş açıp polise direnen şüpheliyi İl Emniyet Müdürü ikna etti

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de uzaklaştırma kararı bulunan evinde kimseyi bulamayınca tüfekle havaya ateş açıp bir süre polise direnen şüpheli İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu tarafından ikna edildi.

Herikli Mahallesi Mustafa Parmaksız Caddesi'nde boşanma aşamasındaki eşi ve çocuklarının ikamet ettiği apartmanın 2. katındaki evine gelen İ.A, evde kimsenin olmadığını görünce sokağa çıkıp pompalı tüfekle havaya ateş açtı.

Hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilen ve yeniden binaya giren İ.A, kendini eve kapattı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapatarak İ.A'yı evden çıkması için ikna etmeye çalıştı.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Loğoğlu, ikna ederek silahını teslim etmesini sağladığı İ.A'yı makam aracıyla Emniyet Müdürlüğüne götürdü.



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