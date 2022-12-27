Milli Eğitim Bakanı Özer Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu

NEVŞEHİR (AA) - Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Nevşehir'de çeşitli kurumları ziyaret etti, incelemede bulundu.
Kapadokya Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin açılış törenine katılmak üzere Ürgüp ilçesine gelen Özer daha sonra Ürgüp Belediyesine geçti.
Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ile sohbet eden Özer, Valiliği ve Nevşehir Belediyesini de ziyaret etti.
Özer, ziyaretlerinde şeref defterlerini imzaladı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü e-Sınav ve Ölçme Değerlendirme Merkezinde incelemede bulunan Bakan Özer, esnaf ziyareti yaparak vatandaşlarla sohbet etti.
Özer, daha sonra Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine geçerek Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin ile bir araya geldi.