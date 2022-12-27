Nevşehir'deki trafik kazasında 4 aylık bebek öldü

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında 4 aylık bebek yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ürgüp'ten Mustafapaşa köyü istikametine seyir halinde olan A.G. idaresindeki 50 UT 307 plakalı otomobil, karşı yönden gelen A.K. yönetimindeki 45 ZR 210 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde bulunan 4 aylık bebek H.G'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.



Araç sürücüleri ile yolculardan T.U.S, yaralı olarak Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.