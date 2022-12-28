Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde kullanıcı ve satıcılarına yönelik son bir haftada yapılan operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilere yönelik aramalarda, yaklaşık 550 gram esrar ile 19 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılardan 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.