Nevşehir'de 3 bin 200 ev hayvanı kayıt altına alındı

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de evcil kedi ve köpeklerin kimliklendirilmesi çalışması kapsamında 3 bin 200 ev hayvanı kayıt altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca geçen yıl nisan ayında başlatılan, "Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik" kapsamında başlattığı uygulamaya hayvanseverler ilgi gösterdi.

Nevşehir Tarım ve Orman İl Müdürü Özgür Memiş, gazetecilere, uygulama ile ev hayvanlarının adı, türü, ırkı, cinsiyeti, rengi ve doğum tarihi bilgilerinin yanı sıra sahibinin de bilgilerinin kayıt altına alındığını belirtti.

İl genelinde 1700 kedi ve 1500 köpeğin kayıt altına alındığı bilgisini paylaşan Memiş, "Ev hayvanlarının kayıt altına alınmasına yönelik çalışma 31 Aralık'a kadar sürecek. Bu tarihe kadar çeşitli nedenlerle hayvanlarına çip taktıramayanlar Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat ederek, dolduracakları bir beyanname ile işlemi erteleyebilecektir. Aksi halde cezai işlemle karşılaşabilirler." dedi.

Memiş, vatandaşlara evlerinde besledikleri hayvanları kimliklendirme çağrısında bulundu.

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