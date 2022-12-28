Ayrı yaşadığı eşinin evinde elektronik kelepçe sayesinde yakalanan koca tutuklandı

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, ayrı yaşadığı eşinin evinde elektronik kelepçe sayesinde tespit edilerek yakalanan şüpheli tutuklandı.

Herikli Mahallesi Mustafa Parmaksız Caddesi'nde boşanma aşamasındaki karısının ikamet ettiği evde elektronik kelepçe sayesinde yakalanan İ.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Boşanma aşamasındaki karısı ve çocuklarının Herikli Mahallesi'ndeki evine önceki gün gelen İ.A, pompalı tüfekle havaya ateş açmıştı. İ.A'ya takılı elektronik kelepçeden bildirimleri alarak olay yerine gelen polis, F.A. ve çocuklarını tahliye etmişti. Daha sonra ikamete girerek kendini buraya kapatan ve bir süre polise direnen İ.A, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu'nun ikna çabasının ardından silahıyla teslim olmuştu.

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