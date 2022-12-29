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NEVŞEHİR (AA) - Kapadokya bölgesindeki tarihi ve doğal değerleriyle turistlerin ziyaret ettiği mekanlardan Keşlik Manastırı, FPV dron ile görüntülendi.

Milattan sonra 3. yüzyılda tüf kayaların oyulması ile yapılan Nevşehir'in Ürgüp ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki tarihi manastır, iki kilise, bezirhane, mutfak, yemekhane, okul, toplantı salonu, keşiş ve rahiplerin konakladığı odalardan oluşuyor.

Cemil köyü yakınlarındaki manastır, UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Kapadokya'yı ziyaret için dünyanın çeşitli yerlerinden gelen turistleri ağırlıyor.

Roma İmparatorluğu'nda Hristiyanlığın yayılmasıyla birlikte keşişlerce kurulan Keşlik Manastırı, iyi korunmuş erken Hristiyanlık dönemi yapılarından biri olarak biliniyor.

Çevresindeki doğal kaya oluşumları ve kavak ağaçlarıyla kaplı güzelliklerin FPV dron ile farklı açılardan kayda alındığı manastır tasvirleriyle dikkati çekiyor.

Yıllar boyunca kilise içinde yakılan ateş ve kandillerin duvarları kapladığı is nedeniyle halk bu kiliseyi "Kara Kilise" olarak da adlandırıyor.

Nevşehir Valiliği İl Özel İdaresi koordinatörlüğünde, geçen yıl bazı alanları restore edilen manastırdaki çalışmada aslına uygun kesme taş kullanılmıştı.

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