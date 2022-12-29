Diyarbakır Anneleri'nin sesi Nevşehir'den dünyaya duyurulacak

NEVŞEHİR (AA) - Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, Nevşehir'de düzenlenecek "1. Uluslararası Evlat Nöbeti: Diyarbakır Anneleri Kongresi" ile seslerini dünyaya duyurmaya hazırlanıyor.

Medya Platformu Derneği tarafından düzenlenen etkinlik, İçişleri Bakanlığı ve İletişim Başkanlığının desteğiyle 7 Ocak 2023 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Medya Platformu Derneğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Uluslararası Evlat Nöbeti: Diyarbakır Anneleri Kongresi" kapsamındaki oturumlarda, yeni toplumsal hareket, duygusal emek, medya sosyolojisi, aidiyet ve inanç, protest duruş ve kadın direnişi başlıkları ele alınacak. Kongrede aynı zamanda PKK'nın kaçırdığı ve istismara uğrattığı çocuklara dair analizler sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, 7 Ocak'ta duyarlı tüm vatandaşları medeniyet ve barışın kenti Nevşehir'e davet ederek, "Annelerimiz bizim için her zaman kutsaldır ancak evlatlarından ayrılan annelerimizin bizim için yeri her zaman ayrıdır. Bu etkinliği planlarken Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, kıymetli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi ve İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu desteklerini esirgemediler, kendilerine müteşekkiriz." ifadelerini kullandı.

Kongrenin koordinatörü Prof. Dr. Adem Palabıyık ise "Diyarbakır Anneleri"nin bölge halkının teröre ve terörizme karşı verdiği mücadeleyi sivil alana taşıma başarısı gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu etkinlik aracılığıyla yıllardır sivil bağlamı eksik olan terör ile mücadeleye ciddi bir katkı yapılacağını düşünüyoruz. Ölüm karşısındaki tek varoluşsal pratik olan anneliğin evladına can olmayı tercih ettiği ve 22 Ağustos 2019 tarihinde Hacire Akar ile başlayan evlat nöbeti, HDP Diyarbakır İl Binasına tabiri caizse küçük bir çadır karşısında diz çöktürdü. Annenlerin protest duruşu ve kadın hareketi, bilimsel olarak uluslararası bağlamda duyurulmalı, teröre karşı verilen sivil mücadele anlatılmalıydı."

Palabıyık, kongrede çeşitli konuşmacıların anlatımlarda bulunacağını da kaydetti.

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