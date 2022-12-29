Ürgüp yeni turizm sezonuna hazırlanıyor

NEVŞEHİR (AA) - Ürgüp Belediyesi, koruma amaçlı imar planı kapsamında park ve yol olarak belirlenen alanlarda çalışmalara başladı.

Ürgüp Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçedeki eski mezarlıklardan Taflı Mezarlığı alanında mülkiyeti Milli Emlak Şefliğine ait 13 bin 53 metrekare parselin sınırında bulunan ve imar planında yol, park olarak belirlenen noktada hafriyat çalışmalarına başlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, söz konusu bölgede özellikle yaz aylarında oluşan trafik yoğunluğunun bertaraf edilerek, turist gruplarını taşıyan otobüslerin trafiği tehlikeye sokmaması amacıyla burayı yeni turizm sezonuna hazırlamayı hedeflediklerini belirtti.

Ürgüp'ü daha yaşanılabilir ve modern kent yapısına kavuşturmaya çalıştıklarını kaydeden Aktürk, "Bizler, Ürgüp söz konusu olduğunda ince eleyip sık dokuyan, her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünen, masaya yatıran, istişare eden bir yönetimiz. Hemşehrilerimin bizim özne olduğumuz herhangi bir konuda en ufak bir şüphesi olmasın. Tarihimize, kültürümüze, geçmişimiz, bugünümüz ve yarınımız için sahip çıktık, çıkmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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