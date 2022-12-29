AK Parti Nevşehir Milletvekili Açıkgöz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

NEVŞEHİR (AA) - AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları"nda oy kullandı.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Açıkgöz, haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", çevre-yaşamda Mahmut Serdar Alakuş'un "Sen aydınlatırsın geceyi", sporda ise Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi" fotoğrafına oy verdi.
Açıkgöz, oylamaya sunulan tüm fotoğrafların ödüle layık olduğunu belirterek, "Anadolu Ajansı, bizim ve ülkemizin gururu. Haberleri ve gündemi takip ettiğimiz hızlı ve doğru haber kaynağımız. Her sene olduğu gibi bu yıl da fotoğraflar birbirinden güzel. AA'nın bütün çalışanlarını tebrik ediyorum." dedi.
Açıkgöz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasının çevre duyarlılığı oluşması ve yıl içindeki önemli gelişmelerin hatırlanması bakımından da değerli olduğunu sözlerine ekledi.