Kapadokya'da 2023 kayadan oyma eğlence merkezlerinde karşılandı

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NEVŞEHİR (AA) - Kapadokya'da yılbaşı dolayısıyla tam doluluğa ulaşan tesislerde, yerli ve yabancı konuklar düzenlenen çeşitli eğlence programlarıyla 2023'ü karşıladı.

Nevşehir'in Ürgüp ve Avanos ilçeleriyle, Göreme, Uçhisar ve Ortahisar beldeleri başta olmak üzere yılbaşına özel program düzenlenen yerleşim yerlerinde yoğunluk yaşandı.

2023'ü peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı Kapadokya'da karşılamak isteyenler için hazırlanan eğlence etkinlikleri akşam saatlerinden itibaren başladı.

Kayadan oyma yer altı eğlence merkezlerindeki eğlence programlarında halk oyunları ekipleri sahne aldı, çeşitli gösteriler gerçekleştirildi.

Yerli ve yabancı konuklar, gece dolayısıyla ışıklandırma ve süslemelerin yapıldığı mekanların dışında yakılan ateş etrafından eğlenmeye devam etti.

Etkinlikler, yeni yıla girilmesiyle birlikte havai fişek gösterileri ile sürdü.

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