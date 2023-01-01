Kapadokya'da turistler yeni yılın ilk gününü gökyüzünde karşıladı

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NEVŞEHİR (AA) - Yeni yıla Kapadokya'da giren yerli ve yabancı turistler, sıcak hava balon turuna katılarak 2023'ün ilk gününü gökyüzünde karşıladı.

UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi'ndeki Kapadokya'da gün doğumundan önce hazırlanan sıcak hava balonları, sepetlere turistlerin alınmasının ardından havalandı.

Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerinde süzülen balonlardaki turistler, gün doğumunu bölge semalarından izledi.

İngiliz turist Elizabeth Glad, AA muhabirine, ilk kez ziyaret ettiği Kapadokya'nın doğal güzelliklerini çok beğendiğini belirterek, "Burası şaşırtıcı ve fantastik bir yer. 2023 yılına başlamak için daha benzersiz bir yer düşünemezdim. Yeni yıla rüya gibi bir başlangıç yaptık." dedi.

Lubnanlı turist Elyasa Attallah ise yılbaşı için tercih ettikleri Kapadokya'da katıldığı balon turunun kendisi için güzel bir deneyim olduğunu, bölgede vaktin eğlenceli geçtiğini ifade etti.

Yerli turistlerden Melike Çapacı da sabahın ilk ışıklarıyla balonların gökyüzüne yükselmesinin manzaraya renk kattığını dile getirerek, "Yılın ilk güneşini balonda karşıladık. Etrafta yüzden fazla balon vardı, çok güzeldi, keyifle çevreyi izledik." diye konuştu.

Balon pilotu Burak Has ise beraberindeki turistlerle yaklaşık bir saat boyunca vadiler üzerinde süzüldüklerini aktardı.

Doğal, tarihi ve kültürel zenginliği ile bilinen Kapadokya semalarında yılın ilk gününü karşılamanın konuklar açısından heyecan verici olduğunu kaydeden Has, "Güllüdere, Kızılçukur ve Aşk Vadisi üzerinde gezdik ve iniş yaptık. Kapadokya, özgürlüğü sevenlere göre bir yerdir. Biz her gün aynı manzarayı görüyoruz ama sıkılmıyoruz. Herkesin uçmasını tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

Bazı turistler ATV motor ve arazi araçlarıyla düzenlenen turlara katılırken kimisi de rengarenk balonların oluşturduğu manzarada fotoğraf çektirdi.





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