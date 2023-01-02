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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kapadokya'daki müze ve ören yerlerinde ziyaretçi rekor kırıldı

AA

Kapadokya'daki müze ve ören yerlerinde ziyaretçi rekor kırıldı

NEVŞEHİR (AA) - Sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel değerlerin yanı sıra tur aktiviteleriyle de turistlerin ilgisini çeken Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini geçen yıl 4 milyon 192 bin 70 turist ziyaret etti.

Nevşehir Valiliğince paylaşılan verilere göre, Göreme Açık Hava Müzesi 1 milyon 63 bin 517 ziyaretçi ile en çok turist çeken yer olurken, burayı 995 bin 891 kişi ile Zelve Ören Yeri, 736 bin 82 turist ile Hacı Bektaş Veli Müzesi takip etti. Bölge, 2022 yılında 4 milyon 192 bin 70 turist ağırladı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, gazetecilere, Kapadokya'nın Türkiye'de ve dünyada bilinirliğinin artmaya devam ettiğini belirterek, tarihi milyonlarca yıl öncesine dayanan bölgedeki turizm hareketliliğinin memnun edici olduğunu dile getirdi.

Kültür turizmi açısından Kapadokya'nın önemli bir destinasyon olduğunu vurgulayan Becel, şunları ifade etti:

"Kapadokya, Türkiye'de İstanbul'dan sonra kültür turizminin yapıldığı önemli alanlardan biri. Birçok yerde turizm belirli zamanla sınırlıdır ama biz buraya zamansız şehir diyebiliriz. Yılın 12 ayında insanlara seçenekler sunulabiliyor. Bölgeyle özdeşleşen balon turunun ötesinde peribacaları, vadileri, yer altı şehirleri ile konuklara seçenek sunma imkanımız var. 700'den fazla otel, 15 bin oda, 33 bin yatak kapasitemiz var. Her mevsimde farklı güzelliklerle insanlara keyifli bir tatil deneyimi yaşatıyor. Altın yılı biz bu sene yaşıyoruz. Nüfusumuzun 15 katı kadar insanı bölgede ağırlamayı başardık. Şu ana kadar bölgemizi ziyaret etmemiş olan tüm misafirlerimizi Kapadokya'ya bekliyoruz."

Yılbaşında bölgedeki tesislerin yüzde 100'e yakın dolulukla 2023'e girdiğine işaret eden Becel, yeni yılın da turizm açısından verimli geçeceğine inandığını sözlerine ekledi.

Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini 2019'da 3 milyon 834 bin 134, 2020 yılında 992 bin 620, 2021'de 2 milyon 285 bin 895 turist ziyaret etmişti.

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